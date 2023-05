WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Wommelgem

Imkers verloren deze winter tot 75% van hun bijen: “Al die maisvelden, dat is woestijn voor die beestjes”

Het leven van onze honingbij is in gevaar. De jaarlijkse wintersterfte onder de bijen is globaal meer dan verdubbeld dit jaar. Sterker nog, op enkele hotspots zijn imkers soms meer dan 75 procent van hun bijen kwijt. Lier is daar één van. Wij mochten op bezoek bij professioneel imker Luce Buschmann (56) van Bees-Build. Ook René De Backer, Voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut (VBI), is aanwezig om het te hebben over het lot van de honingbij: “Als ze uitsterven, zullen we veel noten moeten eten.”