WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Wommelgem vanochtend

Uitvaart­zorg De Cirkel verlaat Borsbeek na twee en een half jaar: “Binnenkort naar nieuwe stek tegenover kerkhof Wommelgem”

Twee en een half jaar nadat Wim Charpentier (51) met Uitvaartzorg De Cirkel in Borsbeek belandde, zoekt hij met zijn zaak alweer andere oorden op. Over enkele maanden hoopt Charpentier zijn intrek te kunnen nemen in een pand in de Wommelgemse Sint-Damiaanstraat. “Ook in de verhuisperiode blijft mijn dienstverlening verzekerd.”