WEER. In Wommelgem kans op helder weer vanochtend

Zeldzame en kleurrijke bijeneters lokken heel wat vogelspot­ters naar Wommelgem: “Hopelijk nog wekenlang plezier van”

’t Is eens wat anders dan een mus of een merel: op en rond het terrein van Grondwerken Oorts, langs het Albertkanaal in Wommelgem, fladderen dezer dagen twee bijeneters rond. Deze veelkleurige vogels komen normaal in Zuid-Europa voor, maar nu lijkt er een koppeltje te gaan broeden in een Wommelgemse zandberg. “Een primeur voor de provincie Antwerpen”, zegt ‘ontdekker’ Johan Meeus.