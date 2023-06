WEER. In Wommelgem heldere ochtend

Kankeron­der­zoek, bloedproe­ven én extra meetpunten: grootscha­lig onderzoek op til na vondst zware metalen nabij Antwerpse goudfa­briek

In de Antwerpse stationswijk start na de zomer een groot gezondheidsonderzoek. In de wijk, waar ook de omstreden goudraffinaderij Value Trading is gelegen, werden eerder dit jaar zware metalen in de bodem aangetroffen. Naast een kankerincidentie-onderzoek, staan ook bloedproeven bij omwonenden — zoals bij Umicore Hoboken — op het programma. Er komen eerstdaags ook extra meetpunten in de buurt.