WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Wommelgem vanochtend

Zes chauffeurs blazen positief tijdens alcoholcon­tro­le: “In totaal 514 chauffeurs gecontro­leerd”

De politie van Lier heeft het afgelopen weekend een alcoholcontrole gehouden. Het controleerde in totaal 514 chauffeurs. “Vijf chauffeurs bliezen alarm, zes anderen positief”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. De politie stond op twee plaatsen opgesteld. Er werden vijftien agenten ingezet voor de alcoholcontrole. “Naast de chauffeurs die we betrapten op drankgebruik achter het stuur, schreven we ook nog enkele boetes uit voor het gebruik van het gsm-toestel achter het stuur. Eén chauffeur reed ook nog met een voorlopig rijbewijs buiten de toegestane uren”, besluit Derboven.