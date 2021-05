“We dachten eerst dat we gedroomd hadden.” Woning in Wommelgem twee nachten op rij beschoten

WommelgemEen woning aan de Raf Verhulstlaan in Wommelgem werd afgelopen donderdag en vrijdag twee keer het doelwit van een pistoolschot. Dat meldt het Antwerps parket in een persbericht. Zowel de rolluik als de voordeur van de woning werden doorboord met een kogel. Niemand raakte daarbij gewond. Het Antwerps parket voert nu een onderzoek naar de dader.

De politie van zone MINOS ontving afgelopen donderdagochtend rond 8 uur een melding voor een poging tot diefstal in de Raf Verhulstlaan, niet ver van de rotonde. Het doelwit van de inbraak was een appartementsgebouw met drie woningen. Toen de agenten van de interventieploeg aankwamen, vonden ze een kogelinslag terug die de rolluik en het raam van de woning op het gelijkvloers had doorboord. Het patroon landde uiteindelijk in een zetel in de woonkamer. Naar alle waarschijnlijkheid werd de kogel afgevuurd vanop de rijbaan.

Afgelopen nacht werd hetzelfde gebouw een tweede keer getroffen. “De lokale politie werd zaterdag omstreeks 03u45 opgeroepen voor een luide knal,” aldus Lieselotte Claessens van het parket. “De interventieploegen ter plaatse stelde een kogelinslag in de voordeur vast. Er werd een man opgemerkt die het schot afvuurde.” De omstandigheden waarin het voorval gebeurde wordt nu onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en het labo. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

Quote De tweede keer keer wist mijn moeder zeker dat het een knal was en riep ze ons wakker. We gingen in de living kijken, maar zagen niets, waardoor we dachten dat ze het misschien gedroomd had. Pas om 5 uur zagen we het kogelgat in de deur. Bewoner van het getroffen appartement

De familie die in het getroffen appartement woont, heeft geen flauw idee waarom hun woning tot twee keer toe beschoten is. “In dit appartementenblok wonen vriendelijke mensen en met de andere buren hebben we ook nooit problemen,” vertelt een van de bewoners. “We wonen hier nu twee jaar en dit is het eerste incident in deze buurt. De vraag blijft waarom, want iemand beschieten is wel redelijk extreem.”

Geen droom

Opvallend is ook dat de familie de schoten telkens pas laat opmerkte. “Donderdag, ergens tussen 3 uur en 5 uur, hoorde mijn moeder iets. Omdat niemand anders iets had gehoord, dacht ze dat iemand misschien iets had laten vallen. Rond 8 uur kwam mijn moeder in de living om iets op te kuisen en zag ze overal glas liggen. Toen hebben we de politie gebeld.”

Ook het tweede schot bleef in eerste instantie onopgemerkt. “Gisteren, rond 3.45 uur, hoorde mijn moeder opnieuw iets. Deze keer wist ze zeker dat het een knal was en riep ze ons wakker. We gingen in de living kijken, maar zagen niets, waardoor we dachten dat ze het misschien gedroomd had. Om 5 uur stond de politie voor de deur, omdat de buurman hen gebeld had. Toen pas zagen we het kogelgat in de deur.”

De politie van zone MINOS nam reeds donderdag, na het eerste incident, de nodige bestuurlijke voorzorgsmaatregelen. Patrouilles werden geheroriënteerd naar de omgeving en het toezicht werd verhoogd. Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling en inbreuken op de wapenwet.

