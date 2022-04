Wagen belandt op zijkant na aanrijding op E313 in Wommelgem

ANTWERPEN Niels Destadsba­der viert verjaardag op nieuw dagfesti­val aan Antwerpse Schelde­kaai­en: “We maken er een extra groot feest van”

Na ruim twee jaar stilstand is het feestlandschap quasi verzadigd maar in Antwerpen kan er nog wel een festivalletje bij. Eind augustus tekenen Niels Destadsbader en Camille present op het gloednieuwe dagfestival ‘Springtij’ aan de Scheldekaaien. “Het zal het enige optreden van Niels zijn in Antwerpen deze zomer.”

2 april