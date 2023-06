Voor vijftigste keer feest in de schaduw van Sint-Janskapel: kom dit weekend mee genieten van allerlei optredens en retrokoers

Scholen kunnen jaarlang niet zwemmen door vroegtijdi­ge sluiting zwembad: "We zijn in snelheid gepakt”

Gisteren maakte uitbater IGEAN bekend dat het intergemeentelijk zwembad in Pulderbos definitief dicht blijft. De kosten om het dak van het vijftig jaar oude zwembad te herstellen, bleken te hoog. De gemeentes Zandhoven en Zoersel zijn al jaren op zoek naar een oplossing om zwemwater te kunnen aanbieden aan de inwoners, maar worden nu gepakt in snelheid. “Als de politieke situatie in Zoersel destijds niet verkeerd had gezeten, waren we misschien al aan een nieuw zwembad aan het bouwen”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V).