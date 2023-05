Vier lichtgewonden bij ongeval op Autolei

Straks wordt wegdek Antwerpse Ring bewerkt tegen geluids­over­last in Borgerhout: “Maar waarom geen snelheids­ver­la­ging?”

Geluidsoverlast van de Antwerpse Ring begint de buurtbewoners flink parten te spelen, vooral ter hoogte van Berchem en Borgerhout, waar mensen heel erg dicht tegen de snelweg wonen. In Berchem werd het wegdek al bewerkt om het rolgeluid te dempen en de Vlaamse overheid plant nu exact hetzelfde te doen in Borgerhout. Maar volgens Groen is er een veel gemakkelijkere en bovendien goedkopere oplossing: “Ga voor een maximum snelheid van zeventig kilometer per uur en wacht niet op zo’n peperdure ingreep.”