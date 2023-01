Veerle (47) start crowdfunding voor dwergkonijn met helse tandpijn: “Mensen zeggen ‘het is maar een konijn’, maar dat beest zit vol gevoelens”

WommelgemEen opmerkelijke oproep in Wommelgem. Leerkracht Veerle Lemouche (47) kan de lijdensweg van haar dwergkonijn Max, wiens mond verwoest is door een vleesetende bacterie, niet meer aanzien. Een prothese kan Max’ mond redden, maar die operatie kost handenvol geld. Met een crowdfunding wil Veerle toch het bedrag bijeen proberen verzamelen.

De lijdensweg van het geadopteerde dwergkonijn Max begon met een standaardprocedure. Een van zijn tanden groeide door, waarop een dierenarts die tand ten slotte heeft getrokken: “Maar toen we thuiskwamen zag Max er meer dood dan levend uit”, reconstrueert zijn ‘vrouwtje’ Veerle Lemouche. “Ik ben dan maar naar een andere dierenarts gegaan die medicijnen en antibiotica voorschreef. Dat kon de pijn enigszins indijken, maar eten leek maar niet te lukken. We waren intussen een week verder en hij lag er nog steeds levenloos bij.”

Volledig scherm Veerle spendeerde al 1000 euro aan de zorg van Max. Met een crowdfunding wil ze geld inzamelen om een dure operatie te bekostigen. © Veerle Lemouche

Veerle begon het dier te dwangvoederen met zelfgemaakte groentepap, maar toen Max ook dat steeds moeizamer binnen kreeg, was een nieuwe afspraak bij een dierenarts niet veraf: “Daar bleek Max een vleesetende bacterie te hebben opgelopen die heel zijn mond had weggevreten. Hij had enorm veel pijn. Vorige week heb ik een gespecialiseerde konijnenarts bezocht. Deze verwees me naar een tandheelkundige voor dieren. Deze heeft nog een allerlaatste operatie voorgesteld, een die de weggevreten botten zou kunnen vervangen door een prothese. Deze operatie kost me echter mijn maandelijks huishoudbudget, en ik ben al duizend euro kwijt aan zijn verzorging.”

Volledig scherm Omdat Max speciale zorgen nodig heeft kan hij niet meer samenzitten met zijn vriendinnetje Bessie. © Veerle Lemouche

En dus richtte Veerle een crowfundingsactie op. In totaal zou ze zo’n 1.500 euro willen inzamelen om de operatie te bekostigen: “Ik had eerder al wel van zo’n acties gelezen en dacht dat ik ook wel eens mijn kans wilde wagen. ‘Waarom zoveel moeite doen, het is toch maar een konijn’, hoor ik wel eens in mijn omgeving”, zegt dierenvriend Veerle. “Maar ik kan me niet zomaar als God wanen en beslissen over zijn leven. Naar mijn mening doet Max al zolang moeite met zoveel pijn. Ik heb de indruk dat hij niet dood wil, wie ben ik dan om die beslissing te maken.”

Blind

Het is trouwens niet de eerste keer dat Max het hard te verduren krijgt. Voordat Veerle hem uit het asiel adopteerde, was hij al tot twee maal toe teruggebracht en raakte hij blind aan één oog: “Tijdens corona heb ik hem met een vriendinnetje mee naar huis genomen. Ze waren onafscheidelijk, tot ze opeens was verdwenen. Ze bleek in een tunnel vast te zijn geraakt en overleden. Max heeft haar opgegraven en haar op haar vertrouwde plekje gelegd zodat ik ze kon vinden. Nu heeft hij een nieuw vriendinnetje, Bessie, maar omdat Max speciale verzorging nodig heeft, leven ze momenteel apart. Hij tuurt dikwijls in zijn ren naar Bessie, wachtend om weer samen te kunnen spelen. Er zit echt gevoel in dat beest, ik hoop dat mensen hem willen helpen.”

Wie Max wil helpen, kan een gift doen via deze site.

Volledig scherm Max en Bessie in betere tijden. © Veerle Lemouche

