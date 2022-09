Uitgebreid buffet en dansmuziek op Seniorenfeest in ‘t Brieleke

DEURNE Technolo­gie, muziek en natuur worden één in nieuwe editie De Grote Schijn: “Achter iedere boom weer nieuwe verrassing”

De zon zakt elke dag iets sneller weg achter de horizon en maakt dan ook sneller plaats voor de maan en haar duisternis. Totaalspektakel De Grote Schijn maakt daar dit najaar opnieuw handig gebruik van in een nieuwe editie in het Rivierenhof in Deurne. “Tijdens een twee kilometer lange wandeling word je als bezoeker ondergedompeld in een magische wereld waar technologie, muziek en natuur één worden.”

13 september