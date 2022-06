Trendy zomerbar Calabria opent morgen deuren in Fort 2: “Een paradijsje midden in het groen”

WommelgemDe ‘leukste zomerbar van de provincie Antwerpen’ verhuist van Herentals naar het groene Fort 2 in Wommelgem. Vanaf morgen kan je anderhalve maand lang tussen de palmbomen in bar Calabria wegdromen met een cocktail, pintje of publieksfavoriet Iced Latte van het huis: “Iets als dit hebben de Wommelgemnaren nog niet gezien”, zegt mede-uitbater Ilie’n D’Herde op de vooravond van het openingsweekend.

Pal tussen het groen op het buitenfort naast de Duitse fietsenstalling dook afgelopen in alle stilte een zomerbar met een terras van 800 vierkante meter op. Het lokaal bestuur van Wommelgem was op zoek naar uitbaters en deed hiervoor in maart een oproep: “Toen we die oproep zagen, hebben we niet getwijfeld”, glundert Wechelderzandenaar Ilie’n D’Herde (30). Samen met zakenpartner Kevin Van Looy (35) runt hij van 20 juni tot 15 augustus de zomerbar, omgedoopt tot Calabria.

Oude bekende

Toch is Calabria geen nieuw begrip. Ook in Herentals was de bar een succesverhaal: “Daar hadden we het meteen groots aangepakt”, aldus D’Herde. “Zelfs met de coronamaatregelen konden we 500 gasten een plaatsje bieden. In normale tijden kon er zelfs 3.000 man terecht. De bar was altijd overvol, maar op een gegeven moment waren we op zoek naar een nieuwe uitdaging. We hebben met Fort 2 echt veel geluk gehad. We hebben er een paradijs midden in het groen van kunnen maken.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Calabria valt in de categorie ‘stille zomerbar’, maar als het van Ilie’n en Kevin afhangt zullen de beentjes ook af en toe losgegooid kunnen worden: “In principe kom je hier voor een gezellige namiddag met vrienden of met je gezin. Voor de kinderen hebben we een prachtige speeltuin, trampoline en springkasteel voorzien. Ouders kunnen dan gezellig op de strandstoelen een cocktail drinken, of in de VIP-salon op de eerste verdieping in comfortabele zeteltjes. We hebben daarbij vergunningen gekregen voor drie evenementen waar er hier dan tot middernacht gedanst kan worden.”

Luxury afterwork

Zo kunnen collega’s 7 juli gaan piepen op de ‘Luxury Afterwork’, funkliefhebbers dansen op de ‘Disco Dasco’ à la La Rocca op 16 juli, en op 30 juli vindt ‘Back To Basic’ plaats, een feestje met housemuziek. “We toetsen nog wat af welke doelgroep we mogen verwachten, maar we willen in ieder geval voor iedereen iets aanbieden en daar hoort af en toe een feestje bij. Kevin en komen zelf uit de evenementensector, dus we weten wel van aanpakken”, knipoogt hij.

Volledig scherm Ilie'n D'Herde. © Klaas De Scheirder

Zelf houdt Ilie’n zijn hart vast voor komende weken: “Mijn vriendin is net bevallen van ons zoontje Maeven. Na de geboorte ben ik twee dagen bij haar gebleven, maar daarna moest ik echt komen helpen met de opbouw. We hebben er als team bloed, zweet en tranen ingestoken, ik hoop echt dat het een succes wordt.”

Calabria is open: donderdag van 16 tot 22 uur, vrijdag van 16 tot middernacht, zaterdag van 14 uur tot middernacht en zondag van 14 uur tot 22 uur. Parkeren kan aan de Fort Straat 2. Meer info hier.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

