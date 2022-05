Tankwagen rijdt door vangrail E313, valt naar beneden en belandt op tramsporen

Voetbal 1A Dinis Almeida en Antwerp spelen 0-0 gelijk tegen leider Union: “Doorgaans controle, maar op het einde woog de vermoeid­heid”

Tegen leider Union stond Antwerp zeventig minuten prima in de organisatie, maar in de laatste twintig minuten had de Great Old ook een paar keer meeval. “De vermoeidheid begon wat te wegen en we namen niet altijd meer de juiste beslissingen”, zei Antwerp-verdediger Dinis Almeida na het 0-0-gelijkspel.

1 mei