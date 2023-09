Wendy Huybrechts maakt van Borsbeek Belgische tafelvoet­bal­hoofd­stad: “Rijk word je niet van kickeren, het gaat om de passie”

Wat Tubeke is voor de Belgische voetbalbond is Borsbeek voor de Belgische tafelvoetbalbond: de thuishaven van de nationale ploeg. Het is dankzij de Borsbeekse voorzitster Wendy Huybrechts (41) dat de tafelvoetballers in een lokaal in Fort 3 terecht kwamen. “Er komen zelfs mensen speciaal vanuit Luik naar hier om te trainen.”