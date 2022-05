‘Straatvink’ je mee? Bestuur roept Wommelgemnaren op om verkeer in de buurt in kaart te brengen

Ranst Decathlon en Vlaamse zeilfedera­tie laten kinderen gratis zeilen in Broe­chem

Decathlon gaat dit jaar in zee met Wind & Watersport Vlaanderen om via de Tribord Kids on Tour zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met het zeilen. Op zondag 15 mei kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar gratis deelnemen aan een initiatie in Zeil & windsurfclub (ZSC) in Broechem.

