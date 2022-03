Stijn Meuris neemt je mee naar het heelal in gemeenschapscentrum ‘t Brieleke

“Wedden dat je binnenkort aan Stijn Meuris denkt wanneer je naar de hemel kijkt? De Man van Noordkaap, Monza en MEURIS is al van kindsbeen begeesterd door het heelal. Niemand die er zo bevlogen over kan vertellen als Stijn Meuris. In zijn lezing ‘Stijn & de sterren’ vertrekt hij op de aarde en trekt via ons zonnestelsel het heelal in”, klinkt het. Afspraak op 22 maart om 20 uur in ‘t Brieleke. Tickets kosten tien euro en zijn via hier te verkrijgen.