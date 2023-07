Restaurant onder Wommelgemse kerktoren staat te koop

Afgelast programma toegevoegd aan tweede deel van de Molenfees­ten

Door het noodweer werd het gratis festival MuMoza in Pulderbos afgelopen weekend afgelast. Maar uitstel is geen afstel, want het programma van die dag werd toegevoegd aan het tweede deel van de Molenfeesten op zondag 16 juli. Dan viert Zandhoven de 11 juli-viering!