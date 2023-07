Na nieuw Antwerps verkeers­dra­ma: “Zware tienton­ners en fietsers kruisen elkaar voortdu­rend, met ongevallen zoals dat vandaag tot gevolg”

De 33-jarige vrouw die donderdagochtend gegrepen werd door een vrachtwagen op de Plantin en Moretuslei en in levensgevaar verkeerde, is ondertussen stabiel en ligt op de afdeling Intensieve Zorgen. Dat laat de Antwerpse politie weten. Niettemin leidt dit ongeval bij veel mensen opnieuw tot bezorgdheid over de verkeersveiligheid op de Antwerpse verkeersader. Het was tenslotte niet het eerste ongeval.