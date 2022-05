Op huizenjacht in ... Wommelgem: “Halfopen gezinswoning met drie à vier slaapkamers kost je hier tot 490.000 euro”

Wie graag nog een tuin heeft maar toch vlakbij de stad wil wonen neemt best eens een kijkje op de huizenmarkt van Wommelgem. Christophe Beeckman, al vijf jaar makelaar bij VP Partners in de regio Borsbeek, Wommelgem, Groot-Ranst en Zandhoven gidst ons door de Antwerpse gemeente met ruim 13.000 inwoners. “Het aanbod is in de laatste vijf jaar in Wommelgem fel gestegen”, weet Beeckman. “Maar de vraag nog harder. Daardoor zijn de prijzen -zoals overal- ook gestegen. Tijdens de coronacrisis zijn ook gegoede stadsontvluchters in Wommelgem beginnen kopen. Je hebt hier als het ware een mix tussen de villa’s van de ‘grand chique’ en normale appartementen.”