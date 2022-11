Ongeval op E313 ter hoogte van Wommelgem richting Antwerpen: twee rijstroken versperd

MORTSEL Inleefhuis Mortsel op zoek naar vrijwilli­gers die jongeren financieel advies willen geven

Het Mortselse inleefhuis voor de brede regio, is op zoek naar vrijwilligers. In het inleefhuis leren achttienjarigen omgaan met geld en financiële keuzes maken. Voor het inleefhuis in maart worden nog mensen gezocht die rondleidingen willen geven en jongeren een duwtje in de juiste richting willen geven.

21 november