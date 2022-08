Ongeval op E313 richting Antwerpen ter hoogte van Wommelgem

Wommelgem Oud gemeente­huis van Wommelgem deels heringe­richt als huisartsen­prak­tijk: “Wel niet de bedoeling dat inwoners tussen huisartsen gaan ‘shoppen’”

Het tekort aan huisartsen laat zich ook voelen in Wommelgem. Volgens burgemeester Frank Gys (N-VA) zijn er zo’n 1.500 onbehandelde dossiers. Om dit tekort te verhelpen investeert de gemeente 150.000 euro -waarvan 100.000 euro gesubsidieerd- in een nieuwe huisartsenpraktijk. Deze zal eind februari 2023 in het oud gemeentehuis naast de politiedienst openen.

