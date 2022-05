Oelegemsesteenweg week lang afgesloten voor rooiwerken witte abelen

Intussen deed een expert een vogel- en vleermuizenonderzoek in de bomen die gekapt zullen worden. “Hij trof geen vleermuizen aan, maar wel twee kraaiennesten. Voor deze twee nesten namen we in het kader van de zorgplicht tijdens het broedseizoen de nodige maatregelen. Het rooien van de bomen kan dus van start gaan”, klinkt het.

Omleiding via Wijnegem

Vrachtvervoer volgt een ruimere omleiding via de gewestwegen. Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton nemen vanuit Wommelgem de Uilenbaan, vervolgens de Ternesselei en de Draaiboomstraat en vervolgen hun weg via de R11 en de N12.

De Oelegemsteenweg wordt in de toekomst heraangelegd. “We willen de veiligheid voor fietsers in de straat verhogen door een afgescheiden fietspad aan te leggen en denken ook na over een wandelverbinding naar Wijnegem”, alsnog het bestuur. “Momenteel zijn we bezig met de opstart van dit nieuwe wegenwerkendossier. We houden jullie via onze gemeentelijke kanalen op de hoogte van de voortgang.”