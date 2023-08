Noodlot slaat toe op familievakantie: zus (13) en broer (3) uit Wommelgem om het leven gekomen bij ongeval met quad in Turkije

Mortselse familie wil verval winkelgaan­de­rij Ter Linde een halt toeroepen: “Over paar weken zal het er al heel anders uitzien”

Leegstand, zwerfvuil en vandalisme maken van winkelgaanderij Ter Linde in Mortsel niet meteen een hotspot voor shoppers. Om nog te zwijgen over de vreemde dingen die er ’s avonds gebeuren. Maar de Mortselse investeerdersfamilie Van der Veken is vastbesloten om Ter Linde te doen heropleven. “Het is hier nog geen toplocatie, maar er staat wat te gebeuren.”