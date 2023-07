Nijverheidsstraat krijgt nieuwe asfaltlaag in de loop van augustus

E-step­ster die zwaarge­wond raakte, is 25-jarige vrouw uit Wilrijk: “Bestuurder zag haar plots in de struiken liggen”

De jonge vrouw die zwaar ten val kwam met haar e-step in Wilrijk is geïdentificeerd. Het gaat om een 25-jarig slachtoffer uit Wilrijk. Momenteel ligt de vrouw nog op de afdeling intensieve zorg, maar volgens de Antwerpse politie is haar toestand ondertussen stabiel.