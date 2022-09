Na ongeval met fietser in kritieke toestand klaagt Fietsersbond Wommelgem ‘gevaarlijk tweerichtingsfietspad’ aan, maar AWV verweert zich

Tennis Nationale interclub: vrouwen van Forest Hills spelen finale in topreeks, Stepp naar halve finale in reeks drie

In de nationale interclubcompetitie spelen de vrouwen van Forest Hills zaterdag de finale in de hoogste nationale afdeling. Na 0-6-winst op Bercuit volgt nu de eindstrijd in eigen huis tegen het ijzersterke Embourg. Ook de vrouwen van Stepp zijn in de derde afdeling nog in koers. De Antwerpse mannenteams werden uitgeschakeld.

