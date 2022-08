Met levenslange ervaring op zak zet Lynn (25) familietraditie verder met eigen zaak: “Ik ben bijna letterlijk tussen de groenten en fruit geboren, ik verkoop dus zeker geen show”

En dat is haar letterlijk met de paplepel ingegoten. In ‘96 -niet lang voor haar geboorte- opende mama Ann in het pand in de Sint-Damiaanstraat de winkel ‘Groenten en Fruit bij Ann en Yves’: “Meer dan wat paletten en bakken was het toen niet”, weet Lynn van verhalen. “Tot de eeuwenwissel heeft ze het gecombineerd met een job als marktkraamster, daarna was de winkel haar fulltime bezigheid, terwijl mijn papa de groothandel ‘Gybels groenten en fruit’ op het Kiel oprichtte. In 2009 heeft mama dan de paletten en omgedraaide bakken definitief buitengezwierd en is ze een volwaardige zelfbedieningswinkel gestart. Familievriendin Britt heeft deze in 2018 voor drie jaar overgenomen onder de naam Raboontje tot dit door persoonlijke omstandigheden niet meer mogelijk was. Nu wordt de kans me in de schoot geworpen, en het zou spijtig zijn als ik deze laat liggen.”