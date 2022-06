Linkerrijstrook E313 richting Antwerpen versperd

MORTSEL Nieuwe technische dienst kost plots 5 in plaats van 3 miljoen euro, samenwer­king IGEAN stopgezet in “schimmig dossier”

“Dit dossier is mislukt” en “niet koosjer en erg schimmig”. Het zijn maar enkele verwijten van de oppositie aan de stad over de deal met IGEAN. De stad had de bouw van een nieuwe technische site aan de Heirbaan uitbesteed aan de intercommunale IGEAN Dienstverlening. De kosten zouden gedekt worden met de verkoop van de vorige site voor de bouw van een nieuw woonproject maar nu blijkt dat de stad anderhalf miljoen euro te kort komt na die deal mede omdat de nieuwe technische dienst vijf (!) in plaats van drie miljoen euro kost.

18:37