Kwart van 390 geteste leerlingen in Wommelgem besmet: “Ze zien er heel gezond uit, maar dat is net het probleem”

De 25 besmettingen verspreid over alle leerjaren op basisschool De Boomgaard, die tot de herfstvakantie gesloten blijft, vormden de aanleiding van de massale testing. Die gebeurde zaterdag in vrijetijdscentrum Brieleke. “De helft van ontzettend snel stijgende besmettingen in onze gemeente is terug te brengen op de leeftijdsgroep van 6- tot 12-jarigen”, aldus Gys in VTM Nieuws. “Het is de bedoeling dat we straks uit die testen zien of er kinderen zijn die misschien weinig symptomen hebben, maar wel besmettelijk zijn. Als dat het geval is, kan je proberen die kinderen in quarantaine zetten om de andere klassen, scholen en buitenschoolse opvang echt wel open te houden.”

‘Verbijsterend hoog’

De resultaten raakten zondagavond bekend. “Er zijn 390 leerlingen getest. De positiviteitsratio bedraagt 25 procent. Het Agentschap Zorg en Gezondheid was verbouwereerd dat het zo verbijsterend hoog was”, vertelt de burgemeester aan onze redactie.

Quote Omdat de kinderen amper symptomen hebben, kunnen de ouders eigenlijk ook niet weten dat ze besmet zijn. Dan kan het dus snel overslaan op de rest van de bevolking, zeker als ze op bezoek gaan bij de grootou­ders Frank Gys, burgemeester van Wommelgem

“Of de kinderen ziek zijn? Neen, dat is juist het probleem. Ze zien er heel gezond uit. Als je ze vandaag zou tegenkomen, zie je niet dat ze besmet zijn met het virus. De symptomen bij kinderen zijn heel beperkt. Je zou kunnen zeggen dat je corona onder hen dan maar gewoon laat evolueren. We hebben in Wommelgem een hoge vaccinatiegraad van 92 procent. Al betekent dat ook dat 1.000 inwoners nog niet ingeënt zijn tegen corona. Omdat de kinderen amper symptomen hebben, kunnen de ouders eigenlijk ook niet weten dat ze besmet zijn. Dan kan het dus snel overslaan op de rest van de bevolking, zeker als ze op bezoek gaan bij de grootouders. Dat moeten we vermijden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid was dan ook heel tevreden dat we de coronatesten hebben laten doen, want meten is weten. Ik veronderstel dat andere regio’s met hetzelfde probleem als ons zitten, maar zich daar gewoon niet bewust van zijn.”

Tweede test

Er was eerder al besloten mondmaskerplicht in te voeren aan de schoolpoort en het zangkoor de muziekensembles op te schorten, maar deze testresultaten vergen meer maatregelen. “We moeten één bijkomende school, Het Oogappeltje, sluiten. Zowel de kleuterschool als de lagere school gaat dicht. De kleuters zijn niet getest, maar er zijn veel contacten met de leerlingen van de lagere school geweest. Vier klassen van Sint-Johanna moeten in quarantaine. Die duurt nog tot en met maandag 1 november. Normaal gezien worden alle leerlingen van de lagere scholen volgende week zaterdag opnieuw getest.”

Niet populair

De gemeentelijke crisiscel is genoodzaakt nog een andere drastische maatregel te nemen. “Alle activiteiten voor -12-jarigen op ons grondgebied worden geannuleerd. Met al deze maatregelen ga ik me niet populair maken. Maar het is nodig. Ik wil graag benadrukken dat we de adviezen volgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De maatregelen zijn dus in overleg met artsen en medici bepaald”, zegt Gys.

