Kwart van 390 geteste leerlingen in Wommelgem besmet, activiteiten voor -12-jarigen opgeschort

Borsbeek Borsbeekse organisa­ties bundelen krachten voor groot Halloween­week­end: “Het begin van een fantasti­sche traditie”

16 oktober De griezeligste dag van het jaar komt eraan, en dat zal ook in de gemeente Borsbeek niet onopgemerkt blijven. Het weekend van 29 oktober tot 1 november staat volledig in teken van Halloween met een griezelwandeling, Halloweenmarkt en Halloweenrun in het donker: “Dit is de eerste keer dat we het zo groots aanpakken”, zegt vrijwilligster Ingrid Luyten van Halloween Borsbeek.