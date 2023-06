Koninklijke Harmonie De Verbroedering mag 125 kaarsjes uitblazen

Onderzoek UAntwerpen toont aan: “Belgische moslims laten ook buiten stemhokje hun stem horen”

Belgische moslims proberen, elk op hun eigen manier, ook buiten de verkiezingstijd de politiek te beïnvloeden. Dat doen ze bijvoorbeeld door in het alledaagse leven verzet aan te tekenen of te betogen, zo concludeert Samira Azabar (Universiteit Antwerpen) in haar doctoraat.