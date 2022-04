Joris Van den Brande en Joris Hessels brengen voorstelling over ongeneeslijk ziek zijn naar het Brieleke

Borsbeek “Jongeren uit jeugdzorg zijn geen criminelen”: expo in Borsbeek raakt gevoelig thema

Een onderdompeling in het leven van jonge kunstenaars met ervaring in de jeugdzorg om het thema bespreekbaar te maken. Dat ambieert de nieuwe tentoonstelling ‘Touch my Soul If you dare' van 2GO VZW en Jeugdzorg Emmaüs in Borsbeek. “Je bent niet alleen, het is niet jouw schuld,” weet kunstenares Amira (16).

