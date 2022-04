Internationale circusact OKIDOK komt naar het Brieleke met clownesk spektakel

Antwerpen Voetballer Ali (15) en trainer Bubba (22) over City Pirates, de 'wereldclub' waar jongeren zin vinden in het leven: “Ik kon het slechte pad kiezen, maar dan koos ik dit”

Volgende week woensdag bezoekt onze majesteit koning Filip twee van de zes clubs van City Pirates, een werking die Antwerpse jongeren ‘van straat haalt’. En met succes, Ali Chabli (15) is één van de 1400 leden die soelaas zocht en die vond bij de voetbalclub. Een dubbelgesprek op het veld over het juiste pad, racisme in het jeugdvoetbal en broederliefde met zijn trainer ‘Bubba’: “Ik stopte veel te vroeg met school, en spoor die mannen hier aan om het beter te doen.”

