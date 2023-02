IN BEELD: Vrijetijdscentrum het Brieleke werd omgetoverd tot Zweinstein

Het optreden wisselt ieder jaar tussen een balletvoorstelling en een moderne voorstelling. “De eerste choreografieën worden tijdens onze jaarlijkse zomerstages al geoefend”, zegt hoofd van de dansacademie Sabine Petz. “Vanaf september begint het nieuwe schooljaar en beginnen ook stilaan de repetities voor het optreden, dat telkens plaatsvindt in het weekend van de krokusvakantie. De laatste week voor het optreden is het drukst, want dan repeteren we in de zaal. Vroeger vond ons optreden plaats in Cultuurcentrum De Mol in Lier, maar na de coronapandemie ging dat niet meer en zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. Dat is dan het Brieleke in Wommelgem geworden.” Niet alleen de wijziging van locatie heeft de dansschool beïnvloed, ook het ledenaantal is flink gedaald na de pandemie. “We vinden dat erg jammer, want we vormen een hechte groep, waar iedereen welkom is.” De jongste dansertjes kunnen deelnemen aan de kinderdans vanaf 2,5 jaar, maar ook voor volwassen dansers is er een plaatsje. Kortom, iedereen is welkom om te komen dansen bij Pas De Chat, zolang je maar zin hebt om te dansen!