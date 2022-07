Drie rijstroken versperd op E313 richting Antwerpen ter hoogte van Wommelgem

Wommelgem Trendy zomerbar Calabria opent morgen deuren in Fort 2: “Een paradijsje midden in het groen”

De ‘leukste zomerbar van de provincie Antwerpen’ verhuist van Herentals naar het groene Fort 2 in Wommelgem. Vanaf morgen kan je anderhalve maand lang tussen de palmbomen in bar Calabria wegdromen met een cocktail, pintje of publieksfavoriet Iced Latte van het huis: “Iets als dit hebben de Wommelgemnaren nog niet gezien”, zegt mede-uitbater Ilie’n D’Herde op de vooravond van het openingsweekend.

