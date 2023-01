Drie kwartier vertraging na ongeval op E313 richting Antwerpen in Wommelgem

Merksem 11-jarige Firdaous komt om na beschie­ting in Merksem: wat weten we vanochtend al meer over dodelijke schietpar­tij

Er wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 11 jaar nadat een garagepoort van een woning in Merksem onder vuur genomen werd. Firdaous E.J. werd door één van de kogels geraakt, zo valt uit goede bron te vernemen. De feiten kaderen wellicht in de drugsoorlog die Antwerpen al maanden teistert. Ook vanochtend staat er nog steeds politie voor de deur van het huis in Merksem. Experts vrezen een verdere escalatie van het drugsgeweld.

9:02