Derde N8 van Wommelgem staat voor de deur: met Christoff, DJ FRANK en lokale biertjes als grote publiekstrekkers

Acht gewonden waaronder 10-jarig kind: man rijdt in op terras van Italiaans restaurant

Een 42-jarige man zit in de cel op verdenking van poging doodslag nadat hij dinsdagavond in het centrum van Lier met zijn wagen inreed op een horecaterras. Bij die aanval vielen acht gewonden. Het jongste slachtoffer is pas 10 jaar.