Chauffeur zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen

WommelgemOp de Herentalsebaan in Wommelgem, in de buurt van de groothandel Leen Bakker, is vrijdagmiddag een ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een auto. Die laatste reed weg van een parkeerplaats toen het voertuig plots gegrepen werd in de flank. De bestuurder was zwaargewond, maar niet in levensgevaar.