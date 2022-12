Celstraffen tot 55 maanden geëist voor aanslag met vuurwerk in Wommelgem

Lier Auto's botsen met elkaar: Chauffeur (50) blaast positief

Op de Berlaarsesteenweg in Lier zijn woensdagavond omstreeks 17u45 uur twee voertuigen tegen elkaar gebotst. Eén persoon raakte gewond. Dat gebeurde omdat de airbag van het voertuig afging. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het ging om een 50-jarige vrouw. “Zij legde na het ongeval een positieve ademtest af”, vertelt Magalie Derboven. In het andere voertuig zat een 76-jarige vrouw. Zij liep geen verwondingen op. Door het ongeval was de Berlaarsesteenweg een tijdlang versperd. Beide voertuigen raakten beschadigd en moesten worden getakeld. Een uurtje later kon de rijbaan opnieuw worden vrijgegeven voor het verkeer. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Getuigen zouden de vijftigjarige autobestuurder kort voor de aanrijding hebben zien zwalpen over de rijbaan.

21 december