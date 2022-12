Cannabisplantage ontdekt in Nijverheidsstraat

Turnhout/Kalmthout/Zandhoven Provincie trekt 500.000 euro uit voor neven- of herbestem­ming van drie kerken

De provincie Antwerpen trekt iets meer dan 500.000 euro uit als ondersteuning voor de herbestemming van de kerken in de Parkwijk in Turnhout, die van Heide in Kalmthout en de Sint-Stefaankerk in Massenhoven.

12 december