Busstrook versperd op E313 ter hoogte van Wommelgem

Sint-Niklaas/Antwerpen Kandidaat-ko­per gaat aan de haal met auto: bestuurder crasht na achtervol­ging door politie

Een kandidaat-koper van een auto in de Breedstraat in Sint-Niklaas is met de wagen aan de haal gegaan. De man kon na een politieachtervolging in Antwerpen ingerekend worden.

7 mei