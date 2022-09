Busstrook versperd op E313 richting Antwerpen ter hoogte van Wommelgem

Alexander Blockx verovert knappe titel op weg naar US Open: “Hij kan geweldig groeien in een toernooi”

Uitschieter van een drukke Antwerpse tennisweek was de Grade 1-titel van Alexander Blockx op het ITF-juniorentoernooi in het Canadese Repentigny. Blockx liet in vijf matchen geen set liggen en start met vertrouwen aan het juniorentoernooi van de US Open. In de interclubcompetitie woog de opdracht voor Forest Hills te zwaar tegen Embourg: 2-4.

4 september