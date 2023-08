Broodjeszaak Venice Beach wordt voortaan ook bakkerszaak: “We voelen dat er een markt voor is”

Na brand in asielcen­trum: Toekomst­plan­nen of einde van een tijdperk? "De allereer­ste persoon die we hielpen, staat nog helder voor me”

Tom Van Langenhoven (45), een vrijwilliger die twee jaar heeft bijgedragen aan het uitdelen van spullen aan kansarmen, komt vrijdagmiddag met het hele vrijwilligersteam samen in Broechem een deelgemeente van Ranst. Daar brandde woensdagavond een loods volledig uit. Het team gaat in gesprek over de stappen die ze in de toekomst willen nemen. De verwerking van de brand zal worden besproken, evenals de vraag of er een heropstart zal plaatsvinden of niet.