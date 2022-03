‘Brokkelbrug’ boven E313 in Wommelgem wordt vervangen door nieuw exemplaar met fietsbruggen

Wommelgem E313 in Wommelgem nacht lang afgesloten voor afbraak brug

In de nacht van 19 op 20 maart wordt de brug van de Wijngemsesteenweg over de E313 in Wommelgem afgebroken. Deze zal plaatsmaken voor een nieuwe brug. Tijdens de afbraakwerken is de E313 volledig afgesloten in beide richtingen.

