“Brakke Boys” vier jaar naar cel voor aanslag tegen woning ex-vriendin

WommelgemDrie mannen zijn veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor een aanslag met een vuurwerkbom tegen een woning in de Sint-Michielsstraat in Wommelgem. De aanslag was gericht tegen de ex-vriendin van één van de daders.

Een woning aan de Sint-Michielsstraat in Wommelgem liep op 19 december 2020 schade op door een ontploffing. De bewoner verklaarde dat hij een flikkerend licht had gezien en een sissend geluid had gehoord. Toen hij ging kijken, volgde een luide knal en sprong het raam kapot. De glasscherven vlogen in zijn haar, maar hij raakte niet gewond. Hij vermoedde dat de nieuwe partner van zijn ex-vriendin achter de aanslag zat, omdat ze recent nog woorden hadden gehad. Een kennis stuurde hem later een filmpje van de ontploffing dat ze van Ritchie V.H. had gekregen.

Zijn ex-vriendin werd verhoord en zij vertelde de politie dat haar partner Andy K. en zijn vrienden de daders waren. Andy K. ontkende op zijn beurt iedere betrokkenheid en beweerde dat hij lag te slapen toen de ontploffing gebeurde. Bij uitlezing van zijn gsm werd in de app Signal echter de chatgroep ‘Brakke Boys’ gevonden met als deelnemers Andy K., Michael P. en Ritchie V.H. Zij hadden over de aanslag en over het gebruik van Cobra-vuurwerk gecommuniceerd.

Andy K. bleef de feiten ontkennen. Ritchie V.H. bekende dat hij het vuurwerk had geleverd, maar beweerde niet te weten wat ermee ging gebeuren. Michael P. had het vuurwerk aan het raam gelegd en Ritchie V.P. had de ontploffing gefilmd. Andy K. was intussen bij de moeder van Michael P. gebleven, omdat hij anders te snel verdacht zou worden.

Opslorping

De procureur vorderde voor Michael P. 55 maanden cel en voor Andy K. en Ritchie V.H. vier jaar cel, plus voor ieder een boete van 1.600 euro.

Advocaat Thibaut Delva van Michael P. voerde geen betwisting over de feiten. Hij pleitte voor een opslorping met een eerdere veroordeling tot 37 maanden cel met probatie-uitstel voor gelijkaardige feiten. De rechtbank ging akkoord met de opslorping maar legde wel een bijkomende straf van 18 maanden op.

Andy K. en Ritchie V.H. lieten verstek gaan op het proces. Zij worden veroordeeld tot 4 jaar celstraf.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.