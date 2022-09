Binnenkort sneller glasvezelnetwerk in Wommelgem? Fiberklaar heeft alvast 5.700 huishoudens voor ogen

WommelgemNetwerkbouwer Fiberklaar kondigt de komst van zijn open glasvezelnetwerk aan in Wommelgem met in een eerste fase een potentieel van 5700 huisaansluitingen. De voorwaarde is dat één vijfde van de Wommelgemnaren voor 17 oktober interesse toont aan een gratis huisaansluiting, waarna het volledig aansluitbaar gebied kosteloos aangesloten wordt. In Wommelgem organiseert Fiberklaar drie informatiemomenten.

Deze aansluiting is zonder abonnementsverplichting maar geeft inwoners de keuze om een abonnement te nemen bij een van de deelnemende internetproviders die gebruik maken van het open netwerk. Het nutsbedrijf Fiberklaar investeert tweeënhalf miljard euro om tegen 2028, anderhalf miljoen huishoudens aan te sluiten. In de provincie Antwerpen lopen een resem campagnes waarbij op diverse plaatsen de werken al volop aan de gang zijn zoals onder andere in Lier, Niel, Schelle, Aartselaar, Geel en Willebroek. ​ ​

Nu is Wommelgem aan de beurt, waarbij Fiberklaar in een eerste fase 5700 huisaansluitingen voor ogen heeft: “Er staat een nieuw internettijdperk voor de deur. In heel Vlaanderen en vooral in de provincie Antwerpen, waar we ons project lanceerden, voegen we met regelmaat van de klok nieuwe gemeenten toe aan ons open netwerk”, aldus CEO Rik Missault. “Zo zorgen we ervoor dat elke Vlaming kan profiteren van de betrouwbare technologie van fiber. Bovendien is iedereen vrij in de keuze tussen de deelnemende internetproviders. Ook in Wommelgem staan al enkele enthousiaste providers klaar om hun diensten op ons open netwerk aan te bieden,” zegt Fiberklaar CEO Rik Missault. ​ ​

Overlast beperken

De effectieve uitrol van het glasvezelnetwerk start wanneer minstens 20% van de Wommelgemnaren voor 17 oktober aangeeft een gratis huisaansluiting te willen. Daarna wordt het volledige aansluitbaar gebied kosteloos fiberklaar gemaakt. In overleg met het gemeentebestuur gebeurt de aanleg zoveel mogelijk in combinatie met andere infrastructuurwerken om eventuele overlast voor de inwoners tot een minimum te beperken. ​ ​ ​

Informatiemomenten

De Wommelgemnaars kunnen met alle vragen over de technologie en de mogelijkheid om hun woning aan te sluiten terecht op een specifieke webpagina voor de gemeente, fiberklaar.be/wommelgem. Daarnaast organiseert Fiberklaar drie informatiemomenten. Zo is er een pop-up infopunt op 9 september. Die vindt plaats van 8 tot 12.30 uur op de Kerkplaats. Op 20 september vindt een online infomoment (van 19.30 tot 21 uur) plaats die te volgen is via computer, tablet of telefoon. Tenslotte kunnen inwoners ook in eigen persoon terecht op het live infomoment op 21 september in Parochiecentrum Familia. De start van dat infomoment is eveneens voorzien om 19.30 uur. Er is telkens de tijd om vragen te stellen. Inschrijven voor de infosessies kan via de bovengenoemde link.

