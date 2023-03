Beveiligingsbedrijf zoekt 450 (!) nieuwe medewerkers en rekruteert op een wel heel originele manier: “Wie de beveiliging kan omzeilen in de grootste escape room van het land, heeft wellicht de juiste skills”

‘Mission: Invisible’, zo luidt de naam van de sollicitatiecampagne van G4S. Om de HR-verantwoordelijke te kunnen spreken, legt elke sollicitant een traject af vol bewakingsagenten, camera’s en alarmen in verschillende ruimtes. De opdracht van de sollicitanten is simpel: niets of niemand mag de aanwezigheid van de sollicitant opmerken. Het is als het ware de grootste escape room van België. Voor G4S is het de ideale manier om de algemene beveiligingsinzichten, observatievaardigheden en stressbeheersing van kandidaten te analyseren. Stuk voor stuk belangrijke capaciteiten die het beveiligingsbedrijf mee in rekening neemt bij de selectie van kandidaten.

Quote Er woedt een heuse war for talent in de beveili­gings­bran­che, Evelien Vandersmissen, HR businesspartner van G4S

“We mikken op waakzame mensen die zich snel aanpassen aan spannende situaties. Wie de beveiliging kan omzeilen, heeft wellicht de juiste skills. Uiteraard is deze test niet de enige parameter die we in overweging nemen. Maar het is een belangrijke indicatie”, duidt Evelien Vandersmissen van G4S, de grootste beveiligingsfirma ter wereld

Volledig scherm De eerste ‘Mission: Invisible’-jobdagen van G4S gaan door in de Kapelstraat 100 Wommelgem op 24, 25 en 26 maart. © RV

Naast bewakingsagenten steeg de vraag naar techniekers het afgelopen jaar enorm. Steeds meer beveiligingsmaatregelen steunen op de technische ondersteuning van bijvoorbeeld camera’s, sensoren en drones. De opmars van cybercriminaliteit is een extra aandachtspunt. Techniekers krijgen daardoor een steeds crucialere rol. Zo voorzien ze beveiligingssystemen van updates en lossen storingen en defecten snel op. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

De groeiende vraag naar beveiliging, gecombineerd met de nood aan gekwalificeerde professionals die over de hele arbeidsmarkt worden gezocht, maakt het uitdagend voor G4S om de 450 vacatures gevuld te krijgen. “Er woedt een heuse war for talent in de beveiligingsbranche, maar met de juiste mensen aan boord kunnen we onze missie waarmaken: een veiligere wereld. Door in te zetten op creatieve werving, open selectie en doorgedreven ontwikkeling hopen we de allerbeste professionals aan te trekken en te behouden”, aldus nog Vandersmissen.

De eerste ‘Mission: Invisible’-jobdagen van G4S gaan door in de Kapelstraat 100 Wommelgem op 24, 25 en 26 maart. De 450 vacatures richten zich voor mensen over het hele land. Kandidaten kunnen zich aanmelden via www.missioninvisible.be.

Volledig scherm 'Mission Invisible' is de nieuwe rekruteringscampagne voor G4S. Kandidaten moeten verschillende opdrachten vervullen alvorens ze bij een HR-manager geraken. © RV

