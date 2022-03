Bestuur Wommelgem schenkt 1000 euro aan door brand getroffen dierenasiel

VOETBAL Philippe Rommens bezorgt Go Ahead Eagles stuntzege tegen Ajax (2-1) en ontmoet woensdag PSV in halve finale Nederland­se beker: “Een droom die uitkomt”

Philippe Rommens zorgde met zijn club Go Ahead Eagles voor een van de verrassingen van het weekend door Ajax te kloppen met 2-1. De 24-jarige Wommelgemnaar zorgde in de toegevoegde tijd van de eerste helft met zijn eerste competitiegoal voor de verdubbeling en die volstond uiteindelijk voor de zege. Benieuwd of Go Ahead Eagles die stunt kan herhalen woensdagavond in de halve finales van de Nederlandse beker tegen PSV.

28 februari