700.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Wommelgem raakten jullie het meest in 2022: van monsterfiles op de E313 tot Eline (23) die per ongeluk twee auto’s aankocht

WommelgemBijna 700.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Wommelgem het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van files door werken en ongevallen op de E313 tot Eline die door een misverstand opgescheept zat met twee auto’s in plaats van één. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

“Rijstrook versperd door ongeval”, “hinder door werken”, wie geregeld over de E313 moet rijden zal het u weten te vertellen: daar is het filerijden geblazen. Ook dit jaar moest je op de autostrade vaak veel geduld hebben door files. Zo brachten de werkzaamheden aan de nieuwe brug in Wommelgem tijdens en na de paasvakantie heel wat verkeerschaos met zich mee. AWV liet er een nieuwe brug over de snelweg bouwen, ter vervanging van de oude ‘brokkelbrug’ van de Wijnegemsteenweg die in maart werd gesloopt.

Naast werkzaamheden zorgen ook ongevallen vaak voor monsterfiles op de E313. Het zou bij veel mensen het idee kunnen wekken dat de verkeerssituatie op deze snelweg best wel gevaarlijk is. Maar klopt dat idee eigenlijk wel? Wij vroegen het aan het Vlaams Verkeerscentrum.

Ook op andere plekken in Wommelgem vonden dit jaar helaas verschillende ongevallen plaats. In september raakte een 53-jarige fietser ernstig gewond door een ongeval aan de carpoolparking. Een bestuurster die de parking wilde uitrijden kon de man, die op zijn beurt op het fietspad richting Wijnegem reed, niet op tijd opmerken en kon een aanrijding niet voorkomen. Het ongeval bracht de Wommelgemse tak van de Fietsersbond in beweging. “De rotonde is sowieso een hectische plek voor fietsers en autobestuurders”, zei woordvoerder Luc Van Elsacker. “Door een gebrek aan signalisatie kunnen autobestuurders ook niet weten dat fietsers langs beide kanten kunnen komen.”

Volledig scherm De plek op de gewestweg aan het rondpunt van Wommelgem waar het tot een aanrijding met een fietser kwam. © Google Maps

Er kwam dit jaar ook positief ‘fietsnieuws’ uit onze gemeente. Het bedrijf Mobile Locker uit Wommelgem bedacht S4FE, een kluis om accu’s van elektrische fietsen veilig te bewaren en op te laden. Tien procent van de Vlamingen rijdt dagelijks met de elektrische fiets. Sportief en gezond, dat wel. Maar niet helemaal zonder risico. Want de draagbare batterij durft wel eens vuur vatten. En daar moet de S4FE nu dus een oplossing voor bieden. “Tijdens de ontploffing van één accu komt evenveel energie als bij de uitbarsting van ongeveer tien handgranaten. Die extreme kracht houdt S4FE in bedwang”, vertelde Jef Van Hyfte, CEO van Mobile Locker.

Volledig scherm Links: Jef Van Hyfte (rechts) en zijn vennoot Koen Mortelmans. Rechts: de S4FE, tijdens een demonstratie. © Mobile Locker

Fuseren of niet fuseren?

Sinds uitlekte dat Borsbeek met Antwerpen in het huwelijksbootje stapt, draaide de geruchtenmolen in de verschillende buurgemeenten op volle toeren, zo ook in Wommelgem. Van een fusie is er in onze gemeente nog geen sprake, maar in augustus maakte burgmeester Frank Gys (N-VA) wel bekend dat hij een studie ‘bestuurskrachtmonitoring’ heeft besteld. De hamvraag die de studie moet beantwoorden: kan Wommelgem ook na de volgende verkiezingen zelfstandig verder blijven gaan?

Naast de studie rond de noodzaak van een fusie, investeerde het lokale bestuur dit jaar ook in een herinrichting van het oud gemeentehuis. Een deel van het gebouw zal ingericht worden als huisartsenpraktijk. Twee huisartsen tekenden al op het project in. Met de nieuwe praktijk hoopt de gemeente patiënten de mogelijkheid te bieden om op Wommelgems grondgebied te blijven en de grote hoeveelheid aan onbehandelde dossiers - maar liefst 1.500 - weg te kunnen werken.

Volledig scherm De nieuwe praktijk wordt ingericht in het oude gemeentehuis van Wommelgem en zal tegen februari 2023 de deuren openen © rv

We sluiten dit overzicht af met een opmerkelijk verhaal. Eline Loyaerts (24) wilde in augustus een nieuwe wagen kopen, kocht per ongeluk twéé exemplaren. Omdat ze als startende psychologe maar budget heeft voor één auto, hoopte ze de andere te kunnen slijten aan de aankoopprijs. “Ik ben radeloos. Een tweede wagen kan ik nu echt niet betalen.” Gelukkig kreeg Eline amper één dag nadat ze haar verhaal deed, verlossend nieuws.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

