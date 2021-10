550 leerlingen van alle lagere scholen in Wommelgem vandaag getest: “Niet bedoeling scholen te sluiten”

WommelgemAlle 550 leerlingen uit lagere scholen in Wommelgem zijn opgeroepen om zich vandaag te laten testen. De aanleiding vormt een recente uitbraak in Go! De Boomgaard, die op slot ging. “Door te testen willen we net de scholen en buitenschoolse kinderopvang open kunnen houden”, zegt Wommelgems burgemeester Frank Gys (N-VA) aan VTM Nieuws.

In basisschool De Boomgaard bleken 25 leerlingen verspreid over alle leerjaren besmet. De school blijft nog dicht tot aan de herfstvakantie. De drie andere basisscholen in Wommelgem blijven open. Al besloot de gemeentelijke crisiscel in overleg met de eerstelijnszone, het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, het CLB, de directie van de basisscholen en een kabinetslid van gouverneur Cathy Brex wel alle 550 leerlingen van de lagere scholen te laten testen. Vanaf maandag zijn mondmaskers aan de schoolpoort en de buitenschoolse kinderopvang voor de ouders verplicht. “We zitten met een ontzettende stijging van cijfers bij ons. De helft daarvan is terug te brengen tot de leeftijdsgroep 6- tot 12-jarigen”, vertelt de burgemeester in VTM Nieuws.

Besmettingen detecteren

Vrijetijdscentrum Brieleke doet zaterdag dienst als testcentrum. Alle kinderen tussen zes en twaalf kregen een oproepingsbrief via de scholen. Komen is niet verplicht. “We hopen wel op een grote respons. De ervaring leert ook dat er vrij veel wordt op ingegaan”, aldus burgemeester Gys in VTM Nieuws. Of alle scholen op slot gaan als er meer besmettingen aan het licht komen? “Nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we straks uit die testen gaan zien of er kinderen zijn die misschien weinig symptomen hebben, maar wel besmettelijk zijn. Als dat het geval is, kan je proberen die kinderen in quarantaine zetten om de andere klassen, scholen en buitenschoolse opvang echt wel open te houden.”

Stephanie Luyckx laat haar dochter deze namiddag testen. “Ik heb zelf even getwijfeld, maar ze wou het zelf heel graag”, vertelt de mama aan VTM Nieuws. “Ik begrijp het dat ze ruim gaan testen. Al hebben we net zoveel moeite gedaan om ons te laten vaccineren. Een beetje vrijheid had toch wel welkom geweest.”

Buiten omkleden

“Kinderen zijn niet echt de dupe”, gaat de burgemeester verder. “Als ze door een paar kleine aanpassingen zoals het niet gebruiken van kleedkamers of douches alle buitenactiviteiten van sport- en jeugdverenigingen kunnen laten doorgaan, dan denk ik dat dat maar een heel kleine inspanning is.”

Het zangkoor en de muziekensembles worden tot nader order geschorst. Bij lokale voetbalclub Ternesse worden er alvast preventieve maatregelen ingevoerd. Omkleden voor de wedstrijd gebeurde zaterdagvoormiddag buiten, want de kleedkamers en douches worden tijdelijk niet gebruikt. “Zo komen de kinderen niet in een gesloten ruimte en krijgen ze niet de kans om elkaar verder te besmetten. De gemeente heeft ons dat aangeraden, maar we wilden zelf ook een stapje verder gaan”, zegt trainer Michael Janssens aan VTM Nieuws.

De resultaten worden zondagavond verwacht.

