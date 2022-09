Zwitserland grijpt na baaldag Nederland goud in mixed relay, België achtste - Van Hooydonck geen fan van format: “Voor mij hoeft dit niet opnieuw”

Van Hooydonck geen fan van mixed relay: “Voor mij hoeft dit niet opnieuw”

“Ik denk dat we goed ons best gedaan hebben, we hebben een egale tijdrit gereden. Het was gewoon goed”, aldus Nathan Van Hooydonck. “De wind was heel vervelend vond ik, heel verraderlijk. Je rijdt natuurlijk met volle wielen, het zijn geen briesjes maar eerder windstoten. Het was gevaarlijker in de verkenning, tijdens wedstrijd viel het mee. Daar had ik schrik voor. Een zwieper is snel gemaakt. Het is ook maar de tweede keer dat we samen fietsen. Als ik het met mijn ploegmaten van Jumbo-Visma zou doen... We zijn beter op elkaar ingespeeld. Dus we hebben het er goed vanaf gebracht.”